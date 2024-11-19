Джон Джонс не опередил Махачева в рейтинге P4P после победы на UFC 309

Обновился рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс, располагавшийся на третьей строчке, поднялся на второе место после победы над соотечественником Стипе Миочичем, поединок с которым состоялся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США). Обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев остался на вершине списка.

UFC. Рейтинг Pound-For-Pound (топ-10):

1. Ислам Махачев (Россия)

2. Джон Джонс (США)

3. Алекс Перейра (Бразилия)

4. Илия Топурия (Грузия)

5. Белал Мухаммад (США)

6. Дрикус дю Плесси (Южная Африка)

7. Мераб Двалишвили (Грузия)

8. Том Аспиналл (Великобритания)

9. Леон Эдвардс (Великобритания)

10. Александр Волкановски (Австралия)