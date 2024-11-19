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Одноклубник Петра Яна: у Фигейреду есть только заход за спину. И всё

Одноклубник Петра Яна: у Фигейреду есть только заход за спину. И всё
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Одноклубник Петра Яна Александр Сарнавский, представляющий команду «Архангел Михаил», высказался о предстоящем поединке россиянина с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Петя обладает большими навыками, чем Фигейреду. Не знаю, за счет чего он сможет удивить, хотя, понятно, в боях всякое бывает. У бразильца есть только заход за спину. По сути – всё. Я думаю, что Петр встречался с оппозицией намного серьёзней, чем Фигейреду, я думаю, что он разберётся, что с ним делать», — сказал Сарнавский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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