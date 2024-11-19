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В команде Умара Нурмагомедова сделали заявление о его следующем бое

В команде Умара Нурмагомедова сделали заявление о его следующем бое
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов планирует выступить до марта, когда начнётся Рамадан. Об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Сейчас ведётся работа, скоро, думаю, мы объявим бой. С Сонг Ядонгом странная история – то он травмирован, то не травмирован. С ним творятся непонятные дела. Если титульный бой не подтвердят, то подерёмся с любым из топовых оппонентов. План – подраться до Рамадана», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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