Менеджер Крылова ответил, выступит ли боец до конца года в UFC

Александр Скаредин, менеджер полутяжеловеса UFC Никиты Крылова, высказался о следующем выступлении подопечного в престижнейшей организации мира.

Напомним, на турнире UFC UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) Крылов должен был сразиться с Азаматом Мурзакановым, однако последний снялся из-за травмы.

«На ближайшем турнире Крылов не выпустит. Нет подходящего соперника. Мы очень просили UFC, чтобы его бой состоялся до конца года. После Макао будут два ивента в США, в которых мы можем принять участие. Сейчас ждем новостей от UFC. Они пробуют найти соперника», — цитирует Скаредина MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на UFC Fight Night 221 в марте Крылов победил удушающим приёмом в первом раунде американца Райана Спэнна.