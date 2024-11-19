Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду впервые провели дуэль взглядов перед боем

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян и экс-чемпион в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду провели дуэль взглядов перед своим поединком.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299 в марте, Ян победил единогласным решением китайца Сонг Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.

Поединок Яна и Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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