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Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду впервые провели дуэль взглядов перед боем

Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду впервые провели дуэль взглядов перед боем
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян и экс-чемпион в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду провели дуэль взглядов перед своим поединком.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299 в марте, Ян победил единогласным решением китайца Сонг Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.

Поединок Яна и Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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