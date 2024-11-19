Майкл Пейдж высказался о победе Чимаева на UFC 308

Британский боец UFC Майкл Пейдж оценил выступление Хамзата Чимаева в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ожидал ли я, что так сложится бой? По правде говоря, нет. Я должен сказать, что был очень впечатлён Хамзатом. И дело не только в финише, хотя, очевидно, он был потрясающим.

Я был впечатлён его терпением. Обычно он устраивает безумие в первом раунде и не останавливается, но на этот раз он выглядел более собранным. Он выбирал позицию для ударов, и такой Хамзат способен пройти пять раундов. Это опасность для любого в дивизионе», — сказал Пейдж в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.