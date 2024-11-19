Даниэль Дюбуа бросил вызов Джейку Полу – американец ответил

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном боксёрском ринге, ответил действующему чемпиону мира в тяжёлом весе британцу Даниэлю Дюбуа, который, согласно опубликованному Полом сообщению, бросил ему вызов.

«Человек занимается боксом уже 12 лет, провёл больше 100 боёв в любителях и профессионалах, но дрался в моём шоу… хах.

К чёрту всё. Я заставлю промоутеров к переговорам и поставлю тебя в очередь на трон. В отличие от Артура [Бетербиева], у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов», — ответил Пол.

Британский экс-чемпион Тони Беллью предложил Джейку Полу подраться со стариком