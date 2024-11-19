Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Дюбуа бросил вызов Джейку Полу – американец ответил

Даниэль Дюбуа бросил вызов Джейку Полу – американец ответил
Комментарии

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном боксёрском ринге, ответил действующему чемпиону мира в тяжёлом весе британцу Даниэлю Дюбуа, который, согласно опубликованному Полом сообщению, бросил ему вызов.

«Человек занимается боксом уже 12 лет, провёл больше 100 боёв в любителях и профессионалах, но дрался в моём шоу… хах.

К чёрту всё. Я заставлю промоутеров к переговорам и поставлю тебя в очередь на трон. В отличие от Артура [Бетербиева], у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов», — ответил Пол.

Материалы по теме
Джейк Пол: Дана Уайт возносит бойцов, а затем уничтожает. Макгрегор — в заложниках

Британский экс-чемпион Тони Беллью предложил Джейку Полу подраться со стариком

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android