Майкл Пейдж оценил навыки Шары Буллета

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о потенциальном бое с россиянином Шарабутдином Магомедовым и оценил его навыки.

«Он одержал очень впечатляющую победу, и я отдаю должное его навыкам в стойке. Когда он вызвал моего чувака [Адесанью], я подумал: «Оу, нет, отставь его». Я приму вызов. Потому что считаю, что это великолепный бой. Вероятней всего, он пройдёт в стойке (улыбается).

Он непредсказуем. Это касается некоторых углов [атак] и ударов. Как, например, двойной бэкфист, хотя он и тренировал его. Он выглядит как парень, который иногда даже не знает, что сделает. И это проблема для соперников. Он делает сумасшедшие вещи», — сказал Пейдж в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.