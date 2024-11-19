Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер отреагировал на бой Тайсона и Пола

Легендарный боксёрский ринг-анонсер Майкл Баффер высказался о поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом.

«Я рад, что никто не пострадал. Я всегда рад, когда люди не получат урон, но особенно, когда дерется Майк. Мы знакомы 40 лет, и я люблю этого парня. Надеюсь, что это ничего не отняло у бокса. Хочется, чтобы фанаты бокса наслаждались боями, а не просто выставочными поединками», — сказал Баффер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Тайсона и Джейка состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой Джейка единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.