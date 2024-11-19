Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра сказал, кто должен считаться лучшим бойцом UFC

Алекс Перейра сказал, кто должен считаться лучшим бойцом UFC
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что звёздный американец Джон Джонс должен возглавлять актуальный рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

«Только в таком случае я буду доволен», — написал Перейра в социальных сетях, опубликовав свой рейтинг.

Фото: из личного архива Алекса Перейры

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году и за свою карьеру провёл 15 титульных боёв. Джонс является самым молодым чемпионом UFC в истории (32 года), он дважды завоёвывал титул в полутяжёлом весе, а в настоящий момент удерживает титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг).

Материалы по теме
Джон Джонс назвал четыре ключевых боя в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android