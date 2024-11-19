Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор прокомментировал реванш Оливейры и Чендлера

Макгрегор прокомментировал реванш Оливейры и Чендлера
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал реванш в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером.

Напомним, реванш Оливейры и Чендлера состоялся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) и завершился победой бразильца единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Увольте Майкла Чендлера! Шучу, хороший бой. Майкл – безумный маленький чувак. Они мне нравятся!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Ранее Чендлер заявил, что по-прежнему надеется получить бой с Макгрегором.

Материалы по теме
Майкл Чендлер по-прежнему надеется получить бой с Конором Макгрегором

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android