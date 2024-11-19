Стерлинг отреагировал на перенос боя с Евлоевым в прелимы UFC 310

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал новость о том, что его поединок с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым не попал в главный кард турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«UFC делают то, что считают нужным», — написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем на UFC 300 в апреле Стерлинг успешно дебютировал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), победив судейским решением соотечественника Келвина Каттара.

Евлоев на UFC 297 в январе одолел единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.

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