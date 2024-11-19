«Славный вечер». Пэдди Пимблетт показал фото с женой в бане

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав, как вместе с женой Лорой сходил в баню.

«Славный вечер с женой», — подписал фотографию Пимблетт.

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

В общей сложности Пэдди к настоящему моменту принял участие в 25 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. В последнем бою, который состоялся летом этого года, Пимблетт встречался с американцем Бобби Грином и победил его сабмишеном в первом раунде.

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