Эвандер Холифилд вызвал Тайсона на третий бой — Майк ответил

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Эвандер Холифилд заявил о желании провести трилогию с соотечественником Майком Тайсоном.

«Фанаты хотят этого. Незаконченное дело», — написал Холифилд в социальных сетях.

«Я люблю тебя, брат, но трилогия – это наша дружба», — ответил Тайсон.

Первый бой Тайсона и Холифилда состоялся в ноябре 1996 года и завершился победой Холифилда техническим нокаутом в 11-м раунде. Реванш состоялся в июне 1997-го и стал одним из самых скандальных поединков в истории бокса – Тайсон проиграл дисквалификацией в третьем раунде за то, что укусил Холифилда за ухо.