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Фанат выдержал шесть жёстких ударов Алекса Перейры по корпусу

Фанат выдержал шесть жёстких ударов Алекса Перейры по корпусу
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Один из южнокорейских фанатов вызвался протестировать на себе мощность ударов действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

Поатан выбросил шесть жёстких ударов по корпусу фаната, но ни один из них не сломил его.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 7 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, бразильский атлет разделил октагон с американским бойцом Халилом Раунтри. Поединок завершился победой Алекса Перейры техническим нокаутом в четвёртом раунде. Их бой был главным событием вечера. В североамериканской лиге Алекс выступает с 2021 года.

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