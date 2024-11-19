Фанат выдержал шесть жёстких ударов Алекса Перейры по корпусу

Один из южнокорейских фанатов вызвался протестировать на себе мощность ударов действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

Поатан выбросил шесть жёстких ударов по корпусу фаната, но ни один из них не сломил его.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 7 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, бразильский атлет разделил октагон с американским бойцом Халилом Раунтри. Поединок завершился победой Алекса Перейры техническим нокаутом в четвёртом раунде. Их бой был главным событием вечера. В североамериканской лиге Алекс выступает с 2021 года.