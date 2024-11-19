Кормье: Чендлеру не нужно побеждать в UFC, это пройденный этап

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о поражении соотечественника Майкла Чендлера в реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой, состоявшемся на турнире UFC 309.

«До боя с Оливейрой я сказал, что у Чендлера будет больше шансов заполучить бой с Макгрегором, если он проиграет. Он уступил, показав уязвимость, но также проявил выносливость и стойкость. Ему не нужно одерживать победы, для него это пройденный этап. Он уступил, но снова оказался в выигрышном положении. Майкл получит бой с Макгрегором, и это будет грандиозно», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.