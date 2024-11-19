Оливейра признался, что получил тяжёлую травму перед реваншем с Чендлером

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сообщил, что получил разрыв связок колена перед реваншем с американцем Майклом Чендлером.

«Я не хотел говорить об этом, потому что в случае поражения это звучало бы как оправдание. А в случае победы это звучало бы так, что я переоцениваю себя, но, к несчастью, кто-то «слил» информацию.

Я порвал две связки, и врач сказал, что я должен остановить тренировки на четыре-шесть недель. Я остановил на 15 дней, а затем продолжил работу. Я знал, что такие бои вернут меня к титульному поединку, поэтому не мог сняться», — приводит слова Оливейры UFC Fight Pass Brazil.