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Оливейра признался, что получил тяжёлую травму перед реваншем с Чендлером

Оливейра признался, что получил тяжёлую травму перед реваншем с Чендлером
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сообщил, что получил разрыв связок колена перед реваншем с американцем Майклом Чендлером.

«Я не хотел говорить об этом, потому что в случае поражения это звучало бы как оправдание. А в случае победы это звучало бы так, что я переоцениваю себя, но, к несчастью, кто-то «слил» информацию.

Я порвал две связки, и врач сказал, что я должен остановить тренировки на четыре-шесть недель. Я остановил на 15 дней, а затем продолжил работу. Я знал, что такие бои вернут меня к титульному поединку, поэтому не мог сняться», — приводит слова Оливейры UFC Fight Pass Brazil.

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