Кормье: безмерно уважаю Джона Джонса как бойца. Он добился большего успеха, чем кто-либо

Член Зала славы UFC и аналитик американец Даниэль Кормье уважительно высказался о действующем обладателе чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественнике Джоне Джонсе.

«Этот парень раз за разом доказывал, насколько он хорош. Искренне верю, что во многом это заслуга упорной работы, бойцовского IQ, выносливости и стойкости в октагоне. Неважно, что я думаю о Джоне Джонсе в жизни, я безмерно уважаю его как бойца. Он делает много правильных вещей, когда находится в октагоне. Это привело к тому, что он добился большего успеха, чем кто-либо другой», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.