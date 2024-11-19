Исраэль Адесанья: Никал чувствовал себя не в своей тарелке. Его бой с Крэйгом был скучным

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья подверг критике выступление непобеждённого бойца UFC американца Бо Никала в поединке с шотландцем Полом Крэйгом. Бой завершился победой Никала единогласным решением судей.

«Это скучный бой. Но Никал не обращает на это внимания. Даже когда Бо доносил хорошие удары, то было видно, что ему некомфортно работать в стойке. Он наносил хорошие удары, но чувствовал себя не в своей тарелке». У него нет понимания, как сократить дистанцию. Он вполне мог сымитировать проход в ноги или провести комбинацию, чтобы подойти ближе, — приводит слова Адесаньи портал BJ Penn.