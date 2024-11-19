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Исраэль Адесанья: Никал чувствовал себя не в своей тарелке. Его бой с Крэйгом был скучным

Исраэль Адесанья: Никал чувствовал себя не в своей тарелке. Его бой с Крэйгом был скучным
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья подверг критике выступление непобеждённого бойца UFC американца Бо Никала в поединке с шотландцем Полом Крэйгом. Бой завершился победой Никала единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Бо Никал (W) — Пол Крэйг
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Бо Никал
Окончено
UD
Пол Крэйг

«Это скучный бой. Но Никал не обращает на это внимания. Даже когда Бо доносил хорошие удары, то было видно, что ему некомфортно работать в стойке. Он наносил хорошие удары, но чувствовал себя не в своей тарелке». У него нет понимания, как сократить дистанцию. Он вполне мог сымитировать проход в ноги или провести комбинацию, чтобы подойти ближе, — приводит слова Адесаньи портал BJ Penn.

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