Генри Сехудо: стиль Ковингтона слишком предсказуем. Верю в то, что Бакли нокаутирует его

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе (до 61 кг) Генри Сехудо высказался насчёт предстоящего поединка между экс-претендентом на пояс UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Колби Ковингтоном и топовым бойцом UFC Хоакином Бакли.

«Стиль Колби Ковингтона сейчас слишком предсказуем. Как только вы сможете отзащищаться от его тейкдаунов, то всё пойдёт своим чередом. Просто посмотрите, как Хоакин контролирует дистанцию. Он весьма опасен. Вижу, как Колби Ковингтон проигрывает нокаутом парню вроде Хоакина. Верю в это», — приводит слова Генри Сехудо портал BJ Penn.