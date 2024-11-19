Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо: стиль Ковингтона слишком предсказуем. Верю в то, что Бакли нокаутирует его

Генри Сехудо: стиль Ковингтона слишком предсказуем. Верю в то, что Бакли нокаутирует его
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе (до 61 кг) Генри Сехудо высказался насчёт предстоящего поединка между экс-претендентом на пояс UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Колби Ковингтоном и топовым бойцом UFC Хоакином Бакли.

«Стиль Колби Ковингтона сейчас слишком предсказуем. Как только вы сможете отзащищаться от его тейкдаунов, то всё пойдёт своим чередом. Просто посмотрите, как Хоакин контролирует дистанцию. Он весьма опасен. Вижу, как Колби Ковингтон проигрывает нокаутом парню вроде Хоакина. Верю в это», — приводит слова Генри Сехудо портал BJ Penn.

Материалы по теме
Отпусти и забудь. Звезды UFC, с которыми пора прощаться
Отпусти и забудь. Звезды UFC, с которыми пора прощаться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android