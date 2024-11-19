Конор Макгрегор ответил, употреблял ли он наркотические вещества

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 77 кг) весе ирландец Конор Макгрегор признался во время дачи показаний в суде в употреблении, а также в хранении наркотических веществ в момент, когда, как предполагает следствие, он совершил сексуальное насилие над одной из своих знакомых. Об этом сообщает издание Irish Star.

На данный момент ирландец обвиняется в том, что подверг одну из своих знакомых, Никиту Ни Лаймхин, сексуальному насилию в декабре 2018 года в Дублине. Предполагаемая жертва требует взыскать с Конора денежную компенсацию. Макгрегор, в свою очередь, не отрицает, что половой акт был, но настаивает на том, что всё произошло по обоюдному согласию.