Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор ответил, употреблял ли он наркотические вещества

Конор Макгрегор ответил, употреблял ли он наркотические вещества
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 77 кг) весе ирландец Конор Макгрегор признался во время дачи показаний в суде в употреблении, а также в хранении наркотических веществ в момент, когда, как предполагает следствие, он совершил сексуальное насилие над одной из своих знакомых. Об этом сообщает издание Irish Star.

На данный момент ирландец обвиняется в том, что подверг одну из своих знакомых, Никиту Ни Лаймхин, сексуальному насилию в декабре 2018 года в Дублине. Предполагаемая жертва требует взыскать с Конора денежную компенсацию. Макгрегор, в свою очередь, не отрицает, что половой акт был, но настаивает на том, что всё произошло по обоюдному согласию.

Материалы по теме
Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об изнасиловании женщины в 2018 году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android