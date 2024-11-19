Райан Гарсия: проведу показательный бой в Японии и пойду за Джейком Полом для дяди Тайсона

Известный боксёр, выступающий в полусреднем весе, американец мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал о своих ближайших карьерных планах.

«Я молчал некоторое время, но готовлю кое-что перед своим возвращением на ринг. Вот план до апреля: показательный бой в декабре в Японии против парня [кикбоксёра Рукии Анпо], который дрался со стареющим Мэнни Пакьяо и пытался его нокаутировать. А потом пойду за Джейком для дяди Майка Тайсона», — написал Гарсия в своих социальных сетях.

21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни. В начале мая стало известно, что допинг-тест Райана показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

После этого стало известно, что Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк отстранила Гарсию от участия в боях на один год.