Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл объяснил, почему Джон Джонс всё же примет поединок с ним

Том Аспиналл объяснил, почему Джон Джонс всё же примет поединок с ним
Аудио-версия:
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл объяснил, почему действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс примет поединок с ним.

«Думаю, он втайне хочет провести бой со мной, поскольку у него огромное эго. А почему бы и нет? Он — один из величайших бойцов всех времён. И ненавидит, когда люди говорят, что у меня есть шанс побить его. Это не даёт ему спать по ночам. Он продолжает повторять снова и снова, что я ему безразличен. Но это всё проекция. В глубине души он знает, что ему просто нужно продолжать говорить это, чтобы защитить себя.

Джон — человек, склонный к соперничеству. Он безжалостный конкурент. Я это знаю и вижу, как это его гложет, даже просто наблюдая за ним. Я никогда не был груб с ним. Джон, перестань быть таким чувствительным. Глубоко в душе, он знает, что я могу побить его, если захочу. Он знает это», — приводит слова Аспиналла портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Аспиналл — настоящий чемпион UFC. Осталось дождаться пенсии хитрых ветеранов
Аспиналл — настоящий чемпион UFC. Осталось дождаться пенсии хитрых ветеранов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android