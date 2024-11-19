Том Аспиналл объяснил, почему Джон Джонс всё же примет поединок с ним

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл объяснил, почему действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс примет поединок с ним.

«Думаю, он втайне хочет провести бой со мной, поскольку у него огромное эго. А почему бы и нет? Он — один из величайших бойцов всех времён. И ненавидит, когда люди говорят, что у меня есть шанс побить его. Это не даёт ему спать по ночам. Он продолжает повторять снова и снова, что я ему безразличен. Но это всё проекция. В глубине души он знает, что ему просто нужно продолжать говорить это, чтобы защитить себя.

Джон — человек, склонный к соперничеству. Он безжалостный конкурент. Я это знаю и вижу, как это его гложет, даже просто наблюдая за ним. Я никогда не был груб с ним. Джон, перестань быть таким чувствительным. Глубоко в душе, он знает, что я могу побить его, если захочу. Он знает это», — приводит слова Аспиналла портал MMA Fighting.