«Фигги победит Петра запрещённым ударом колена». Алджамейн Стерлинг потроллил Яна

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг потроллил своего бывшего соперника россиянина Петра Яна.

«Кто победит в предстоящем поединке между Петром и Дейвисоном и как? Фигги, запрещённым ударом колена😃», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, впервые Ян и Стерлинг разделили октагон на турнире UFC 259, который состоялся 7 марта 2021 года в Лас-Вегасе (США). Тогда в четвёртом раунде Пётр нанёс нелегальный удар коленом, поскольку американский боец находился на трёх точках опоры. В результате судья остановил бой и присудил Стерлингу победу дисквалификацией.