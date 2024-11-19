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Том Аспиналл рассказал, какого преимущества у Джона Джонса не будет в поединке с ним

Том Аспиналл рассказал, какого преимущества у Джона Джонса не будет в поединке с ним
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, какого преимущества у действующего обладателя титула чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса не будет в поединке с ним.

«Одно из самых главных преимуществ Джона Джонса, которое он имеет перед своими соперниками, это то, что он пересматривает их поединки. Ему нравится это делать. Но у него нет шансов сделать тоже самое перед поединком со мной, поскольку моё среднее время боя в UFC является самым коротким — 2 минуты и 10 секунд за более чем 10 противостояний.

Это не даёт ему спать по ночам. Я для Джона — огромный вопросительный знак. И, к тому же, знаю многое о его игре. За долгие годы в ММА он провёл порядочно времени в октагоне. А у меня практически нет видеозаписей. Есть лишь те, где я отрываю людям головы. Он понятия не имеет, к чему готовиться. Для меня это фантастический расклад», — приводит слова Аспиналла портал MMA Fighting.

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