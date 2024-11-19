«Оставайся чемпионом чемпионов!» Сталлоне обратился к Тайсону после его поражения Полу

Легендарный голливудский актёр Сильвестр Сталлоне поддержал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона после того, как тот уступил в поединке с блогером Джейком Полом. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

«Чтобы прояснить ситуацию — бизнес есть бизнес. Иногда приходится идти на жертвы ради своей семьи. Я знаю этого невероятного спортсмена с 19 лет. Продолжай бить, Майк, потому что никогда больше не будет такого человека, как ты, такого гладиатора, как ты. Оставайся чемпионом чемпионов!» — написал Сталлоне на своей странице в социальных сетях.