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«Оставайся чемпионом чемпионов!» Сталлоне обратился к Тайсону после его поражения Полу

«Оставайся чемпионом чемпионов!» Сталлоне обратился к Тайсону после его поражения Полу
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Легендарный голливудский актёр Сильвестр Сталлоне поддержал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона после того, как тот уступил в поединке с блогером Джейком Полом. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Чтобы прояснить ситуацию — бизнес есть бизнес. Иногда приходится идти на жертвы ради своей семьи. Я знаю этого невероятного спортсмена с 19 лет. Продолжай бить, Майк, потому что никогда больше не будет такого человека, как ты, такого гладиатора, как ты. Оставайся чемпионом чемпионов!» — написал Сталлоне на своей странице в социальных сетях.

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