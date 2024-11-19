Дейвисон Фигирейдо: в игре Петра Яна много дыр. Выйду в клетку и докажу, что я лучший боец

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду высказался насчёт предстоящего поединка с экс-обладателем титула UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Я не родился с серебряной ложкой во рту. Я из джунглей. Мой отец был фермером и он вырастил меня в джунглях, где мне всегда приходилось иметь дело с дикими животными.

Я очень голоден. Выйду в октагон и докажу, что я лучший боец. Хочу бороться за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Чувствую огромное чувство выполненного долга от всего, что мне удалось сделать в обеих весовых категориях. Больше нечего доказывать. Теперь я устраиваю шоу для фанатов в весовой категории выше [наилегчайшего веса]. Моя цель — сражаться и побеждать.

Мы тщательно изучили Петра. Его игра полна дыр. Он не пришёл из борьбы или джиу-джитсу. Ян любит наносить удары. А я ударник. Мы уверены, что бой будет идти на ногах. У меня есть ещё много техник, которые я использую против него. Мой план — продолжать тренироваться, снова стать чемпионом UFC и, если бог даст, уйти на пенсию достойно», — приводит слова Фигейреду портал Sherdog.