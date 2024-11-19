Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон назвал факторы, за счёт которых Том Аспиналл победит Джона Джонса.

«У Тома Аспиналла есть скорость, атлетизм и сила, чтобы доставить Джону Джонсу проблемы. Том ещё молод и становится всё лучше. Однако ту версию Джона Джонса, которую мы увидели в бою с Миочичем, Том Аспиналл способен победить. Я могу спокойно так говорить, просто потому что есть парень, который собирается драться с Джоном Джонсом и не пугается его. Но может ли Том Аспиналл натолкнуться на один из фирменных локтей или коленей Джонса? На 1000%», — приводит слова Джонсона портал BJ Penn.