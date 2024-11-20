Фрэнсис Нганну назвал условие, при котором будет согласен подраться с Джейком Полом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну назвал условие, при котором он будет согласен подраться с блогером Джейком Полом по правилам смешанных единоборств.

«Может, если и Джейк [Пол], и Логан [Пол] будут в клетке [тогда я соглашусь]. Не будьте глупыми. Уважайте меня немного», — приводит слова Нганну портал Middle Easy.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 октября на турнире «PFL Super Fights: Битва Гигантов», камерунец разделил октагон с бразильцем Ренаном Феррейрой. Поединок завершился победой Нганну нокаутом в первом раунде.