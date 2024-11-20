Джон Джонс выразил своё отношение к тому, что занял второе место в рейтинге P4P

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс отреагировал на то, что занял второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«В 37 лет я занимаю второе место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, и я этим доволен», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» на турнире UFC 309, Костлявый разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе американо-хорватом Стипе Миочичем. Поединок завершился победой Джонса техническим нокаутом в третьем раунде.