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«Действительно, рак кожи — это безразличие». Бывшая чемпионка WWE — о возвращении на ринг

«Действительно, рак кожи — это безразличие». Бывшая чемпионка WWE — о возвращении на ринг
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33-летняя американская девушка-рестлер, являющаяся частью ростера World Wrestling Entretainment (WWE), Алекса Блисс в социальных сетях устроила диалог с подписчиками. В ходе общения один из поклонников обвинил Алексу в безразличии к реслингу и нежелании возвращаться, после чего Блисс резко ответила ему.

«Ты прав — восстанавливаться после таких событий, как удаление рака кожи, беременность, преэклампсия (патологическое заболевание во второй половине беременности, характеризующееся артериальной гипертензией. — Прим. «Чемпионата») и послеродовые осложнения, действительно можно назвать «безразличием», — написала Алекса в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Блисс является бывшей двукратной чемпионкой среди женщин бренда SmackDown, бывшей трёхкратной чемпионкой женщин бренда Raw, а также бывшей командной чемпионкой WWE. Последний раз она выступала на ринге на Royal Rumble в 2023 году.

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