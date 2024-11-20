Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэн Хукер: миф о Хабибе сделал Махачева больше, чем он есть

Дэн Хукер: миф о Хабибе сделал Махачева больше, чем он есть
Комментарии

Австралийский легковес UFC Дэн Хукер, встречавшийся в клетке организации с россиянином Исламом Махачевым, высказался о действующем чемпионе дивизиона.

«Миф больше, чем реальная задача. Команда Хабиба выезжает на мифе о нём, это касается и Махачева. Это повлияло на меня. Миф о Махачеве больше, чем он есть, и если свести всё к реальному парню, то это упрощает задачу», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.

Ранее чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный бразилец Алекс Перейра сказал, кто, по его мнению, должен считаться лучшим бойцом UFC.

Материалы по теме
Алекс Перейра сказал, кто должен считаться лучшим бойцом UFC

Ислам Махачев провёл борцовскую схватку с Усманом Нурмагомедовым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android