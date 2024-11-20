Дэн Хукер: миф о Хабибе сделал Махачева больше, чем он есть

Австралийский легковес UFC Дэн Хукер, встречавшийся в клетке организации с россиянином Исламом Махачевым, высказался о действующем чемпионе дивизиона.

«Миф больше, чем реальная задача. Команда Хабиба выезжает на мифе о нём, это касается и Махачева. Это повлияло на меня. Миф о Махачеве больше, чем он есть, и если свести всё к реальному парню, то это упрощает задачу», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.

Ранее чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный бразилец Алекс Перейра сказал, кто, по его мнению, должен считаться лучшим бойцом UFC.

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