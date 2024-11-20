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Инсайдер: Шамиль Газиев выступит на турнире UFC 1 февраля, есть соперник

Инсайдер: Шамиль Газиев выступит на турнире UFC 1 февраля, есть соперник
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Российский тяжеловес Шамиль Газиев (13-1), представляющий Бахрейн, выступит на турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает в социальных сетях инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Газиева станет 29-летний американский боец Томас Петерсен (9-2).

Шамилю Газиеву 34 года. Боец выступает как профессионал с 2019 года, с 2023-го дерётся в UFC. В своём последнем бою на турнире UFC on ABC 7, состоявшемся в августе, Газиев победил единогласным решением американца Дон'Тэйла Мэйса. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

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