Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC: Миочич выглядел старше своего возраста в бою с Джонсом

Экс-боец UFC: Миочич выглядел старше своего возраста в бою с Джонсом
Комментарии

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун прокомментировал поражение Стипе Миочича в поединке с действующим чемпионом организации в тяжёлом весе (до 120 кг) Джоном Джонсом, состоявшемся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США).

«Как бы атлетично Стипе ни выглядел, я бы сказал, что он смотрелся старше своего возраста. Никакого неуважения к нему, но он дрался на прямых ногах. Казалось, что он не может двигаться, да и почему он должен был это делать? Он принял вызов на самом высоком уровне с величайшим бойцом и не справился», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

Материалы по теме
Джон Джонс назвал четыре ключевых боя в карьере

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android