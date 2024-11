Экс-боец UFC: Миочич выглядел старше своего возраста в бою с Джонсом

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун прокомментировал поражение Стипе Миочича в поединке с действующим чемпионом организации в тяжёлом весе (до 120 кг) Джоном Джонсом, состоявшемся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США).

«Как бы атлетично Стипе ни выглядел, я бы сказал, что он смотрелся старше своего возраста. Никакого неуважения к нему, но он дрался на прямых ногах. Казалось, что он не может двигаться, да и почему он должен был это делать? Он принял вызов на самом высоком уровне с величайшим бойцом и не справился», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

