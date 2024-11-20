Джейк Пол отреагировал на обещание Нганну ударить его при встрече

Американский видеоблогер Джейк Пол ответил на критику бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну.

Напомним, Нганну негативно отреагировал на победу Пола в бою с Майком Тайсоном и пообещал, что видеоблогер «получит две-три пощёчины, когда увидится с ним в следующий раз».

«Погоня за пощёчинами не к лицу тебе, легенда. Возможно, Джон Джонс всё-таки величайший тяжеловес», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой видеоблогера единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

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