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Netflix заявил, что бой Тайсона и Пола установил рекорд по числу зрителей

Стриминговая платформа Netflix, отвечавшая за организацию поединка между видеоблогером Джейком Полом и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном, заявила, что событие стало историческим.

Отметим, что для подписчиков Netflix трансляция была бесплатной, тогда как для сторонних зрителей она стоила $ 7.

«Бой Майка Тайсона и Джейка Пола вошёл в историю, собрав в прямом эфире 108 миллионов зрителей по всему миру! Это самое транслируемое мировое спортивное событие в истории», — сообщается в социальных сетях компании.

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой видеоблогера единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

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