«Скоро увидимся, приятель». Стерлинг опубликовал совместное фото с Евлоевым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Скоро увидимся, приятель», — написал Стерлинг в социальных сетях, опубликовав совместное фото с Евлоевым.

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Стерлинг успешно дебютировал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), победив судейским решением соотечественника Келвина Каттара. Евлоев на UFC 297 в январе одолел единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.

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