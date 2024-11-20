В команде Дюбуа назвали имя его следующего соперника

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, сообщил, что следующим соперником его боксёра должен стать новозеландец Джозеф Паркер.

«Надеюсь, что сегодня или завтра мы подведём черту и сможем сделать анонс. Имя Джозефа Паркера находится в шляпе, парень одержал несколько действительно хороших побед. Могу сказать, это точно не будет Джейк Пол», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Джозефу Паркеру 32 года. Новозеландец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и встречался с такими бойцами, как Карлос Такам, Энди Руис-младший, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джо Джойс и Деонтей Уайлдер. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжан Чжилэя.