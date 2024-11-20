Реванш Штыркова и Эномото состоится на RCC 21

Бойцовский промоушен RCC объявил о соглавном событии турнира RCC 21, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

Российский тяжеловес Иван Штырков (24-2) проведёт реванш со швейцарцем Ясубеем Эномото (22-15). Поединок, рассчитанный на три раунда, пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг).

Первый бой Штыркова и Эномото состоялся на RCC 7 в декабре 2019 года и завершился победой швейцарца удушающим приёмом во втором раунде.

Напомним, в главном бою турнира RCC 21 бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко проведёт реванш с соотечественником Анатолием Токовым.