Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Реванш Штыркова и Эномото состоится на RCC 21

Реванш Штыркова и Эномото состоится на RCC 21
Комментарии

Бойцовский промоушен RCC объявил о соглавном событии турнира RCC 21, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

Российский тяжеловес Иван Штырков (24-2) проведёт реванш со швейцарцем Ясубеем Эномото (22-15). Поединок, рассчитанный на три раунда, пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг).

Первый бой Штыркова и Эномото состоялся на RCC 7 в декабре 2019 года и завершился победой швейцарца удушающим приёмом во втором раунде.

Напомним, в главном бою турнира RCC 21 бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко проведёт реванш с соотечественником Анатолием Токовым.

Материалы по теме
Официально
Шлеменко и Токов проведут реванш 14 декабря на турнире RCC 21
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android