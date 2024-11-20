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Камару Усман отреагировал на организацию боя Рахмонов — Гарри

Камару Усман отреагировал на организацию боя Рахмонов — Гарри
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Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал организацию поединка между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Конечно, мне нравится этот бой. Шавкат пойдёт вперёд, будет пытаться найти и уничтожить, как и всегда, а Иан Гарри будет двигаться и удерживать дистанцию, чтобы нанести хороший удар. Это хороший бой на бумаге, но я не знаю, как всё будет.

У этого боя может быть небольшая предыстория, но я не буду удивлён, если он не получится таким напряжённым, как мы ожидаем», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

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