Камару Усман отреагировал на организацию боя Рахмонов — Гарри

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал организацию поединка между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Конечно, мне нравится этот бой. Шавкат пойдёт вперёд, будет пытаться найти и уничтожить, как и всегда, а Иан Гарри будет двигаться и удерживать дистанцию, чтобы нанести хороший удар. Это хороший бой на бумаге, но я не знаю, как всё будет.

У этого боя может быть небольшая предыстория, но я не буду удивлён, если он не получится таким напряжённым, как мы ожидаем», — сказал Усман на своём YouTube-канале.