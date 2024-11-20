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Сехудо: Джонс залез в голову Миочича, заставив извиниться

Сехудо: Джонс залез в голову Миочича, заставив извиниться
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о победе Джона Джонса над Стипе Миочичем.

«Джон Джонс проделал отличную работу над тем, чтобы поставить Стипе Миочича в извинительную позицию. Мы переписывались с Джоном. И я сказал: «Джон, надави на этого чувака. Ты должен сделать что-то, чтобы тебя зауважали».

Это искусство войны, начать её до того, как она действительно начнётся. Если говорить о ментальном аспекте, то Джон Джонс залез в голову Стипе», — сказал Сехудо на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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