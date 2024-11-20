Василевский сделал прогноз на бой Пётр Ян — Фигейреду

Именитый российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке между соотечественником Петром Яном и бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Я хочу пожелать Петру победы. В принципе, то, что я вижу какие-то тренировки его, интервью… Он заряжен, такой отдохнувший, соскучившийся по победам, это самое главное. Уровень его очень высокий, и он ещё много лет сможет конкурировать с топами дивизиона. Самое главное, его состояние. Если он будет изголодавшийся, с огоньком в глазах, то шансов у его оппонента не будет», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Поединок Яна и Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.