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Василевский сделал прогноз на бой Пётр Ян — Фигейреду

Василевский сделал прогноз на бой Пётр Ян — Фигейреду
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Именитый российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке между соотечественником Петром Яном и бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Я хочу пожелать Петру победы. В принципе, то, что я вижу какие-то тренировки его, интервью… Он заряжен, такой отдохнувший, соскучившийся по победам, это самое главное. Уровень его очень высокий, и он ещё много лет сможет конкурировать с топами дивизиона. Самое главное, его состояние. Если он будет изголодавшийся, с огоньком в глазах, то шансов у его оппонента не будет», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Поединок Яна и Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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