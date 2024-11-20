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Василевский высказался о возможном титульнике Яна в случае победы над Фигейреду

Василевский высказался о возможном титульнике Яна в случае победы над Фигейреду
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Именитый российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался о перспективах экс-чемпиона UFC соотечественника Петра Яна в случае победы над бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Для самого Яна даже в случае победы было бы неплохо провести ещё один бой до титульника, потому что были спады, шероховатости в выступлениях. Мне кажется, чтобы укрепить уверенность, можно будет провести ещё один бой. Но если ему предложат титульный бой, я не думаю, что надо отказываться. Надо выходить», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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Поединок Яна и Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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