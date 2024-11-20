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Бывший чемпион мира в возрасте 59 лет успешно возобновил карьеру

Бывший чемпион мира в возрасте 59 лет успешно возобновил карьеру
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В ночь с 19 на 20 ноября в Нэшвилле (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, где одним из главных событий шоу стало возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе 59-летнего американца Оливера Макколла (60-14, 39 КО), который в четырёхраундовом рейтинговом поединке одержал победу чистым нокаутом над своим 54-летним соотечественником, джорнименом Стейси Фрейзером (16-23, 15 КО).

Предыдущая попытка возобновления карьеры у Макколла случилась в 2018 году, где он также одержал победу над малоизвестным соперником, а затем спустя полгода победил ещё одного оппонента, после чего отсутствовал в ринге более пяти лет.

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