Стример IShowSpeed заявил, что нокаутирует Пола – в команде Джейка сделали предложение

Популярный блогер и стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed (26 млн подписчиков на YouTube), заявил о желании провести боксёрский поединок с Джейком Полом.

«Дайте мне шесть месяцев на тренировки, и я смогу побить Джейка Пола. Я нокаутирую его в пятом или шестом раунде», — сказал IShowSpeed в интервью журналистам.

Менеджер Накиса Бидарян, представляющий интересы Пола, заявил, что готов заплатить Уоткинсу $ 10 млн за бой.

«Скажите ему, что у меня есть $ 10 млн для него. Если он подпишет контракт на этой неделе и побьёт Джейка, то получит ещё $ 10 млн», — написал Бидарян в социальных сетях.