Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стример IShowSpeed заявил, что нокаутирует Пола – в команде Джейка сделали предложение

Стример IShowSpeed заявил, что нокаутирует Пола – в команде Джейка сделали предложение
Комментарии

Популярный блогер и стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed (26 млн подписчиков на YouTube), заявил о желании провести боксёрский поединок с Джейком Полом.

«Дайте мне шесть месяцев на тренировки, и я смогу побить Джейка Пола. Я нокаутирую его в пятом или шестом раунде», — сказал IShowSpeed в интервью журналистам.

Менеджер Накиса Бидарян, представляющий интересы Пола, заявил, что готов заплатить Уоткинсу $ 10 млн за бой.

«Скажите ему, что у меня есть $ 10 млн для него. Если он подпишет контракт на этой неделе и побьёт Джейка, то получит ещё $ 10 млн», — написал Бидарян в социальных сетях.

Материалы по теме
Даниэль Дюбуа бросил вызов Джейку Полу, американец ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android