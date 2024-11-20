Трамп назначит министром образования соосновательницу реслинг-промоушена WWE

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен назначить министром образования Линду Макмэн.

76-летняя Макмэн занимала пост главы Управления по делам малого бизнеса в первый срок Трампа. Также американка является соосновательницей реслинг-гиганта World Wrestling Entertainment (WWE) наряду со своим мужем Винсом Макмэном. Известно, что Макмэн изначально работала в области корпоративного права, знает французский и имеет диплом преподавателя.

«Как министр образования Линда будет неустанно бороться за расширение выбора в каждом штате Америки и за предоставление родителям возможности принимать наилучшие решения в сфере образования для своих семей», — приводит слова Трампа Los Angeles Times.