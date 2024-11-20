Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Кузьмин выступит 13 декабря в Москве

Сергей Кузьмин выступит 13 декабря в Москве
Комментарии

Известный российский боксёр супертяжёлого дивизиона Сергей Кузьмин возобновит свою карьеру в профессиональном боксе 13 декабря в Москве. На арене «Мегаспорт» он проведёт шестираундовый рейтинговый бой против чемпиона промоушена «Наше Дело» Мурада Халидова в рамках очередного вечера бокса «Бойцовского клуба РЕН-ТВ».

Напомним, в сентябре 2024 года Сергей одержал уверенную победу в своём дебютном поединке на голых кулаках, который возглавлял турнир «Суперсерия. Кулачные бои. Россия VS США» в Москве.

Что касается поединков в профессиональном боксе, то последний официальный бой Сергея состоялся в июле 2023 года, где он досрочно остановил мексиканца Германа Гарсию Монтеса.

Материалы по теме
В команде Дюбуа назвали имя его следующего соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android