Сергей Кузьмин выступит 13 декабря в Москве

Известный российский боксёр супертяжёлого дивизиона Сергей Кузьмин возобновит свою карьеру в профессиональном боксе 13 декабря в Москве. На арене «Мегаспорт» он проведёт шестираундовый рейтинговый бой против чемпиона промоушена «Наше Дело» Мурада Халидова в рамках очередного вечера бокса «Бойцовского клуба РЕН-ТВ».

Напомним, в сентябре 2024 года Сергей одержал уверенную победу в своём дебютном поединке на голых кулаках, который возглавлял турнир «Суперсерия. Кулачные бои. Россия VS США» в Москве.

Что касается поединков в профессиональном боксе, то последний официальный бой Сергея состоялся в июле 2023 года, где он досрочно остановил мексиканца Германа Гарсию Монтеса.