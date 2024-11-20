Дрэймонд Грин отреагировал на жалобу главного тренера «Мемфиса» Тейлора Дженкинса

34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин отреагировал на жалобу в свой адрес от главного тренера «Мемфиса» Тейлора Дженкинса, который во время матча их команд демонстрировал эмоциональное поведение после фола Грина на новичке «Мемфиса» Зака Иди.

«Зак провёл отличный матч, и обидно что случился тот самый эпизод. Мы собирались начать рывок, и Зак очень старался, но Дрэймонд схватил его за ногу и потянул вниз, и судьи не стали это пересматривать. Насколько я знаю, в этой лиге есть кодекс, и я не понимаю, почему этот эпизод не был рассмотрен. Очень обидно», – приводит слова Дженкинса ESPN.

Ответ Грина не заставил себя долго ждать:

«Ты побежал плакать журналистам о фоле на 224-сантиметровом новичке. Учишь этого огромного парня, как надо себя вести? При каждом фоле бежать к ближайшим СМИ и рассказывать об этом? Послушай, здесь играют большие парни. Настоящие большие парни не должны бежать к журналистам и плакаться им о нарушении правил», — приводит слова Грина ESPN.