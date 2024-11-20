Следующий бой Усмана Нурмагомедов объявлен официально

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе, не знающий поражений россиянин Усман Нурмагомедов проведёт бой с бойцом PFL ирландцем Полом Хьюзом 25 января 2025 года в Дубае. Накануне эту информацию официально подтвердила пресс-служба лиги PFL.

Напомним, предыдущий поединок Усмана состоялся в сентябре 2024 года на турнире Bellator Champions Series 4, где он сразился с соотечественником Александром Шаблием. Бой завершился победой Усмана единогласным решением судей, и теперь его послужной список состоит из 18 побед в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся).

Что касается Хьюза, то он последний бой провёл в октябре 2024 года и победил там раздельным решением судей Эй Джея Макки.