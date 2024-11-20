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Пётр Ян: победа над Фигейреду выведет меня на титул

Пётр Ян: победа над Фигейреду выведет меня на титул
Пётр Ян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян считает, что возможная победа в его предстоящем поединке с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду может вывести его на титульный бой.

«Мераб говорил, что Дейвисон Фигейреду — единственный по-настоящему достойный претендент на его пояс, так что это хорошая возможность для меня занять эту позицию; победить его и сразиться за пояс вместо него», — приводит слова Яна Bloody Elbow.

Напомним, действующим чемпионом UFC в легчайшем весе является грузин Мераб Двалишвили.

Бой между Яном и Фигейреду состоится 23 ноября в Макао (Китай), где он возглавит турнир UFC Fight Night 248.

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